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Происшествия13 февраля 2022 19:28

«Сапсан» опоздал в Петербург из-за вызова скорой помощи

Поезду пришлось задержаться в Химках
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
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Поезд опоздал на 18 минут.

Поезд опоздал на 18 минут.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Скоростной поезд «Сапсан» прибыл в Петербург с опозданием на 18 минут. Об этом свидетельствует онлайн-табло на сайте РЖД. Состав должен был прибыть из Москвы в 19: 25.

Поезд выбился из графика еще в Подмосковье. Как уточнили в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги, опоздание «Сапсана» связано с необходимостью вызвать скорую помощь к составу.

Напомним, это уже второй случай за текущую неделю. 11 февраля «Сапсан» не приехал вовремя в Петербург и опоздал на два часа из-за технической неисправности.