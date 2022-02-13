«Сапсан» опоздал в Петербург из-за вызова скорой помощи

Поезд опоздал на 18 минут. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Скоростной поезд «Сапсан» прибыл в Петербург с опозданием на 18 минут. Об этом свидетельствует онлайн-табло на сайте РЖД. Состав должен был прибыть из Москвы в 19: 25.

Поезд выбился из графика еще в Подмосковье. Как уточнили в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги, опоздание «Сапсана» связано с необходимостью вызвать скорую помощь к составу.

Напомним, это уже второй случай за текущую неделю. 11 февраля «Сапсан» не приехал вовремя в Петербург и опоздал на два часа из-за технической неисправности.