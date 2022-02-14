Мокрый снег с дождем обещают в понедельник днем в Петербурге

В понедельник в Петербурге будет слякотно. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Теплая и сырая погода продолжит «радовать№ жителей Петербурга и на новой неделе. Благодаря череде циклонов, термометры будут показывать уверенный плюс. А осадки будут в виде мокрого снега и даже дождя.

- 14 февраля в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. В течение суток пройдет небольшой снег, днем мокрый с дождем. Ветер юго-западный умеренный. Воздух прогреется до +1…+3 градусов, - сообщает городской гидрометцентр.

В течение дня атмосферное давление будет повышаться и достигнет 754 мм ртутного столба, что немного ниже нормы.

С утра, в особенности на загородных трассах, возможен гололед. Водителям советуют быть осторожными и не превышать скорость.

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