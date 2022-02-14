Частный дом и навес сгорели в двух ночных пожарах в Петербурге

Пожары тушили в Красногвардейском и Красносельском районах. Фото: Олег ЗОЛОТО

Два пожара произошли на территории Петербурга за ночь 14 февраля. Первый был зафиксирован в промзоне у поста Ново-Ковалево в Красногвардейском районе. Здесь на большой площади горел навес.

- В 00:35 поступило сообщение о пожаре по адресу: Красногвардейский район, Ново-Ковалево, 4-я Поперечная улица дом 1. На площади 100 квадратных метров горел навес. В 01:10 пожар локализован, - сообщает пресс-служба городского управления МЧС.

Усмирять пламя приезжали три единицы техники и 15 спасателей.

Второй пожар зафиксирован в Красносельском районе. Около семи утра на улице Ломоносова загорелся частный дом с мансардой. Огонь охватил все помещение. На пожаре также работают три машины и 15 сотрудников МЧС.

Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.