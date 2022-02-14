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Общество14 февраля 2022 5:07

Циклон «Вера» поднимет температуру в Петербурге на 5-6 градусов выше нормы

Аномальное тепло задержится в городе и на все начало недели
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Теплая погода задержится в Петербурге на все начало недели.

Теплая погода задержится в Петербурге на все начало недели.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новый виток сверхнормативного тепла принес на берега Петербурга очередной циклон с Атлантики. Его немецкие метеорологи назвали «Верой», Благодаря этой девушке, температура в городе поднимется существенно выше нормы.

- Сегодня синоптическая ситуация в Северной столице будет определяться теплым сектором очередного североатлантического циклона. Температурный фон ожидается на 5-6 градусов выше средних многолетних значений, - сообщает в своем телеграм-канале метеоролог Михаил Леус.

В течение суток термометры покажут +1…+3 градуса. Из-за циклона в Петербурге и Ленобласти сохранится облачная погода, днем ожидается мокрый снег с дождем, утром на загородных трассах возможна гололедица. Атмосферное давление составит 752-754 мм ртутного столба, что немного ниже нормы.

Такая же погода сохранится в городе и во вторник.

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