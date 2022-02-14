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Происшествия14 февраля 2022 6:19

Школу 692 Петербурга эвакуировали из-за сообщения о минировании

Занятия отменены, на месте работает полиция
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Школу №692 проверяют на наличие взрывных устройств.

Школу №692 проверяют на наличие взрывных устройств.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Очередной виток телефонного терроризма привел к эвакуации учеников одной из школ Петербурга. Утром сообщение поступило в школу № 692, расположенной на улице Демьяна Бедного.

- Эвакуирована 692 школа Калининского района. Занятия отменены, был звонок о минировании, - сообщает телеграмм-канал «Мегаполис».

В школе ситуацию подтвердили.

- Да, нас эвакуировали. Ждем Полицию. Младших школьников родители уже забрали, учителя всем отзвонились, - сообщили корреспонденту «КП-Петербург» в учебном заведении.

Напомним, что на прошлой неделе сотрудникам правоохранительных органов пришлось проверять десятки школ, Эвакуировано было более 5,5 тысяч учеников. Причиной стало анонимное письмо от «женщины», которая в тексте требовала деньги на выпивку.

Телефонных террористов ищут.