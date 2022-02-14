В Петербурге завершены поиски 12-летнего мальчика, пропавшего сутки назад

Пропавшего ребенка нашли живым. Фото: vk.com/lizaalert_piter

В Петербурге почти двое суток искали 12-летнего ребенка. Мальчик ушел из дома 13 февраля и с того времени не возвращался домой. Учитывая, что потерявшийся школьник нуждается в медицинской помощи, были большие опасения за его состояние.

- Пропал ребенок 2010 года рождения. Рост 130 сантиметров, плотного телосложения. Волосы светло-русые, глаза светло-карие. Был одет в сине-красную куртку с капюшоном и желтой подкладкой, черные штаны, черные ботинки и черную шапку,- сообщалось в группе поискового отряда «Лиза Алерт Питер».

На поиски ребенка выдвинулись несколько отрядов поисковиков. Ориентировки были разосланы полицейским патрулям.

По счастью, утром 14 февраля пришло радостное известие: Найден. Жив.

Подробности, как обычно, не сообщаются.

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