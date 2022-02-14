Петербург и Москва остались лидерами по качеству жизни в России

Петербург остался вторым в списке лучших регионов для жизни в России. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новый рейтинг, составленный в начале 2022 года, снова подтвердил уже известную истину: лучше всего в России живут Москва и Петербурге. Речь не только о деньгах, по которым лидируют северные нефтегазовые регионы, а о качестве жизни в целом.

- Рейтинг строился на основе комплексного учета 67 показателей, оценивающих фактическое состояние тех или иных аспектов и ситуации в социальной сфере, - пишет РИА Новости.

Эксперты, оценивая состояние регионов, присваивали им баллы. Сумма и стала основным показателем. В итоге подсчета результатов десятого рейтинга, Москва получила 81,4 из 100 возможных баллов. У Петербурга 80,2, а у Подмосковья, занявшего третье место – 75,9.

Ленинградская область по итогам 2021 года осталась на седьмом месте, чуть увеличив результат до 62,7 балла. Годом ранее было 61,2.

Последние места в рейтинге заняли Еврейская автономная область (28,9 балла), Карачаево-Черкессия (25,5) и Тыва (19,1).