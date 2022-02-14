Массовая драка со стрельбой произошла у ночного кафе в Ленобласти

В Ленобласти произошла массовая драка со стрельбой Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В поселке Сосново Приозерского района Ленинградской области произошла массовая драка с участием шести человек. Ночью 13 февраля 2022 года в полицию позвонил местный житель и сообщил, что у дома 10 по Озерной улице, где находится ночное кафе, дерутся люди и слышны звуки стрельбы. На место выехал наряд полиции.

- По указанному адресу был задержан 43-летний предприниматель, проживающий в Петербурге. Со слов очевидцев, именно он стрелял из травматического оружия, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

В Сосновскую сельскую больницу после потасовки обратились за помощью четыре человека: трое мужчин в возрасте от 23 до 51 года, а также 40-летняя супруга стрелявшего. У всех были ушибы, синяки, а у парня открытый перелом пальца на руке. Все в удовлетворительном состоянии после оказания медпомощи были отправлены домой.

Что именно произошло у кафе, из-за чего началась драка, предстоит выяснить полиции. По факту было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.