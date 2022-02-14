Смольный опубликовал адреса работы радаров фиксации скорости в Петербурге на неделю

Смольный опубликовал адреса работы радаров фиксации скорости в Петербурге с 14 по 20 февраля

Утром в понедельник, 14 февраля 2022 года, Смольный опубликовал свежий список адресов в Санкт-Петербурге, где в течение недели будут работать передвижные комплексы фиксации превышения скорости. Скрыться автомобилистам-гонщикам не удастся, так как камеры будут находиться во всех районах города.

- Городской мониторинговый центр обращает внимание автомобилистов на адреса работы передвижных комплексов фиксации нарушений ПДД на этой неделе, - сообщили в Смольном.

Все комплексы находятся на особо аварийных и опасных участках во всех районах Северной столицы. Места заранее были определены в управлении ГИБДД города.

Напомним, что вся зафиксированная о нарушениях информация далее поступает в ЦАФАП, где инспекторы рассматривают каждый случай и выносят решение о наказании.