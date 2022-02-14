Мужчина домогался 10-летней школьницы на проспекте Авиаконструкторов

Полиция ищет педофила в зеленой куртке. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полицейские Приморского района Петербурга проверяют информацию о педофиле, который домогался 10-летней школьницы на проспекте Авиаконструкторов. Заявление подала мать напуганной девочки.

- По словам заявительницы, 13 февраля около 16:00 у дома 3, корпус 2 по проспекту Авиаконструкторов, неизвестный мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее несовершеннолетней дочери 2011 года рождения, - сообщает источник «КП-Петербург».

По словам девочки, извращенцем был мужчина плотного телосложения, на вид 50 лет. Ростом около 170 см. Был одет в темно-зеленую куртку, черные брюки, черные ботинки и белую шапку с черной полоской.

Видеонаблюдение в этом месте отсутствует, так что подтвердить слова подростка не удалось. По факту заявления ведется проверка, подозреваемого ищут. Решается вопрос о возбуждении дела.