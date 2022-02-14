В Петербурге массово эвакуируют школы из-за сообщений о минировании

Школы Петербурга проверяют на наличие взрывных устройств. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Череда эвакуаций школ в Петербурге продолжилась и на новой неделе. Пользователи соцсетей сообщают о десятке учебных заведений, в которых идет проверка из-за поступивших сообщений о взрывных устройствах.

- В городе эвакуированы школы №№ 128, 81, 72, 145, 692, 100, 148, 176, 46, 75, 96, 119, 144, - пишут горожане в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Отметим, что первой стала школа №692 Калининского района, которую начали проверять еще до начала занятий.

- Да, работает полиция. Детей отпустили по домам, - сообщили в школе корреспонденту «КП-Петербург».

Сейчас, по словам петербуржцев, похожая ситуация складывается и в других учебных заведениях.

- Школа №46 Калининского района. Сказали еще три часа стоять на улице; А наших сразу распустили по домам без вещей. Чай не лето. Сразу сказали, что проверка не скоро будет, - отмечают горожане в соцсетях.