257 гектаров земли на юге Петербурга выставили на продажу под застройку

257 гектаров земли на юге Петербурга продают под застройку. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Четыре крупных соседних участка на южной границе Петербурга и Ленобласти выставлены на продажу под будущую застройку. Общая площадь территории бывшего совхоза «Цветы» составляет почти 260 гектаров.

- 8 апреля Российский аукционный дом (РАД) проведет торги по продаже единым лотом четырех земельных участков, общей площадью 257 га, в Пушкинском районе Санкт-Петербурга и Ломоносовском районе Ленинградской области, - сообщает пресс-служба РАД.

Участки расположены рядом с пересечением Волхонского и Киевского шоссе. Поблизости есть полигон твердых бытовых отходов, жилой комплекс деревни Малое Карлино и садоводства.

Три участка предназначены под создание промышленно-логистического парка, а один, площадью в 38 гектаров, предполагает строительство общественно-деловой зоны.

Начальная цена земли составляет 1,49 млрд рублей. В ходе торгов она может вырасти.