ГУП «ТЭК СПб» с 1 марта начнет отключать должников от теплоснабжения

Должникам в Петербурге начнут отключать тепло. Пока что коммерческим структурам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургское предприятие ГУП «ТЭК СПб» обнародовало последнее китайское предупреждение для должников. С 1 марта специалисты компании начнут отключать от теплоснабжения абонентов, имеющих долги. На данный момент речь идет о коммерческих структурах.

- В список на отключение попали 59 абонентов в разных районах города, - сообщает пресс-служба «ТЭКа».

В числе должников, недоплативших энергетикам около 42 миллионов рублей есть владельцы помещений торгово-развлекательных комплексов, продовольственных магазинов, офисов, производственных площадок, промышленных зданий и даже гаражей.

Если деньги от них не поступят вовремя, то специалисты «ТЭКа» придут отключать подачу тепла. А если им помешают, то на виновных обещают подать в суд.