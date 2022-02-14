4-летний ребенок обварился кипятком в Кронштадте

В Кронштадте ребенок обварился кипятком. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

4-летнего ребенка срочно госпитализировали в Кронштадте с термическим ожогом первой степени. ЧП произошло вечером воскресенья на улице Станюковича. Сюда вызвали бригаду врачей родители маленькой девочки.

- В 19:17 поступила телефонограмма из отделения скорой медицинской помощи о том, что была оказана врачебная помощь девочке 2017 года рождения. Обстоятельства: опрокинула на себя чашку, стоявшую на столе, - сообщает источник «КП-Петербург».

В результате произошедшего, ребенок получил 5-процентный термический ожог груди первой степени. Состояние девочки удовлетворительное. Ее жизни ничего не угрожает. После оказания помощи, малышку отпустили на амбулаторное лечение.

Обстоятельства произошедшего проверяют надзорные органы. Родителям предстоит написать объяснение в полиции.