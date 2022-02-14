Более 3 млн "кубов" снега вывезено из Петербурга за зиму

В Петербурге за зиму убрано более 3 млн кубометров снега Фото: Олег ЗОЛОТО

Нынешняя зима в Санкт-Петербурге оказалась очень снежной. За сезон из города уже вывезено более 3 миллионов кубометров снежных масс, что вывело текущую зиму на третье место по снежности за последние 10 лет. Об этом 14 февраля 2022 года сообщили в Смольном.

- Большая часть снега отправляется на пункты утилизации. Однако, так как осадков действительно много, по согласованию с МЧС и районными администрациями еще до Нового года было принято решение использовать площадки временного складирования, - рассказали в городской администрации.

Также на минувшей неделе в Петербурге открылись еще два пункта для утилизации снежных масс - в Кронштадте и Петергофе.

Сегодня же в Петербурге плюсовая температура. Уборкой города, а также обработкой дорог от гололеда занимаются более 1,2 тысячи дворников и 918 единиц спецтехники.

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