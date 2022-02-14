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Здоровье14 февраля 2022 10:26

Всего 75 классов школ Петербурга остались на удаленке 14 февраля

Остальные 8,7 тысяч коллективов вернулись за школьные парты
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Тысячи классов школ в Петербурге вышли с дистанционного обучения

Тысячи классов школ в Петербурге вышли с дистанционного обучения

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В понедельник, 14 февраля 2022 года, в Санкт-Петербурге только 75 классов школ остались на дистанционном обучении из-за болезней. Все остальные тысячи учеников вернулись за парты, так как коронавирусные ограничения, в рамках которых старшеклассников отправили учиться на удаленку, закончились.

- На 14 февраля в связи с распространением ОРВИ или выявлением коронавируса на обучении с использованием дистанционных технологий временно находятся 75 классов в 40 школах, - рассказали в комитете по образованию города.

Напомним, что еще 8 февраля на дистанционке находились 8759 классов в 672 школах.

Также на данный момент на смешанном формате обучения по решению родителей остаются более 5,6 тысяч учеников.

Кроме того, из-за болезней на карантин закрыты 34 группы в 23 детских садах.

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