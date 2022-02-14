Число госпитализаций больных коронавирусом снизилось в Петербурге на 14 февраля

Менее 500 человек госпитализированы в Петербурге за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге за минувшие выходные снизилось число госпитализаций зараженных коронавирусом. По данным Смольного на 14 февраля 2022 года за последние сутки в больницах оказались почти 500 человек с инфекцией. Власти отмечают, что система здравоохранения вполне справляется с нагрузкой.

- За последние сутки в Петербурге были госпитализированы 488 пациентов с коронавирусом и пневмониями, еще 220 выписаны, - рассказали в городской администрации.

Всего сейчас помощь больным коронавирусом оказывают в 21 больнице - в 18 городских и трех федеральных стационарах. В них развернуто 10 тысяч инфекционных коек, из которых занято 8,9 тысяч мест.

Среди тяжело больных пациентов 658 человек, они находятся в реанимациях. Еще 344 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Добавим, что на амбулаторном лечении пока что остаются более 156 тысяч зараженных.

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