Следственный комитет Петербурга объявил в международный розыск организатора серии заказных убийств

В Петербурге в международный розыск объявлен заочно обвиняемый в организации заказного убийства прошлых лет / Фото: СК СПб

В Санкт-Петербурге следственный комитет объявил в международный розыск 54-летнего мужчину за организацию серии заказных убийств. Об этом 14 февраля 2022 года сообщили в ведомстве. Подозреваемый обвиняется в том, что он спланировал и реализовал три убийства и одно покушение на убийство в 90-х годах.

- Обвиняемый вместе с соучастниками совершили ряд убийств: 24 сентября 2001 года около одного из домов по Большому проспекту Петроградской стороны был убит вице-президент одной из общественных организаций, 14 октября 1997 года на Московском проспекте совершено убийство мужчины, связанного с криминальными кругами, в мае 1999 года на Украине убита женщина, а 10 декабря 1996 года было совершено покушение на убийство предпринимателя и его водителя, - рассказали в комитете.

Еще в 1997 году полиция задержала двух подозреваемых в убийстве мужчины на Московском проспекте. Сейчас следователи продолжают расследование и ищут других причастных к преступлениям.

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