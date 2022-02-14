Более 40 тысяч георгинов и бегоний не пустили в Петербург

Более 40 тысяч георгинов и бегонии не пустили в Петербург Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербург не пустили крупную партию цветов. Как рассказали 14 февраля 2022 года в управлении Россельхознадзора, в порту Северной столицы задержали более 40 тысяч георгинов и бегоний, которые были заказаны на адрес одной торгово-розничной компании города.

- В порту Санкт-Петербурга должностным лицом Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора был проведён карантинный фитосанитарный контроль 40 993 корнеклубней георгинов и корневищ бегоний, - рассказали в ведомстве.

Посадочные материалы из Нидерландов прибыли в порт Северной столицы из Литвы. Во время проверки документов специалисты обнаружили, что у груза нет решения Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору о разрешении ввоза указанного посадочного материала на территорию страны. Поэтому все будущие цветы были запрещены для ввоза в город.