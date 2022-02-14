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Происшествия14 февраля 2022 12:05

В Петербурге ребенок пострадал из-за соседа, уронившего свечу на подушку

6-летняя девочка отравилась угарным газом
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
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С места пожара была госпитализирована 6-летняя девочка

С места пожара была госпитализирована 6-летняя девочка

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вечером 13 февраля в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга загорелась четырехкомнатная коммунальная квартира. С места пожара была госпитализирована 6-летняя девочка.

- Возгорание произошло в одной из комнат из-за свечи, которую 41-летний мужчина уронил на подушку. Уже через полчаса пожар был локализован, - сообщил источник "КП-Петербург".

Ребенка доставили в больницу с отравлением угарным газом. В состоянии средней тяжести родные забрали ее домой. В данный момент здоровью девочки ничего не угрожает.

Сейчас полиция проводит проверку по факту возгорания.