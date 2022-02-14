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Общество14 февраля 2022 12:14

С Медного всадника в Петербурге начали снимать леса

Памятник Петру Первому отправился на реставрацию в октябре 2021 года
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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С памятника Медный всадник начали снимать строительные леса / Фото: Борис Пиотровский

С памятника Медный всадник начали снимать строительные леса / Фото: Борис Пиотровский

В Санкт-Петербурге начали постепенно снимать леса с памятника Петру Первому Медный всадник. Об этом 14 февраля 2022 года рассказал вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский. Напомним, что скульптуру закрыли в специальный короб для реставрации в октябре 2021 года.

- Демонтаж реставрационных лесов займёт около двух недель. По заказу Музея городской скульптуры был отреставрирован сам монумент, "Гром-камень" и отмостка, - рассказал Пиотровский.

Реставрация монумента длилась с октября 2021 года / Фото: Борис Пиотровский

Реставрация монумента длилась с октября 2021 года / Фото: Борис Пиотровский

Сама реставрация скульптуры завершилась еще в конце января. Известна, что в общей сложности на работы было потрачено около 40 миллионов рублей.

Последний раз Медный всадник реставрировали 45 лет назад. Сейчас монумент начали восстанавливать в связи с приближающейся праздничной датой - 350 лет со дня рождения императора Петра Великого.