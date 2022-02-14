Услугу "парень на 14 февраля" продают мужчины в Петербурге

В Петербурге мужчины продают "свидания на 14 февраля" / Фото: Авито

В Санкт-Петербурге предприимчивые молодые люди решили скрасить День Святого Валентина одиноких девушек и предлагают свои услуги под названием "парень на 14 февраля". В преддверии праздника в интернете появились десятки таких объявлений, в которых мужчины за отдельную плату обещают сходить с девушкой в кино, подарить будет и провести романтический вечер.

- Рост 192, зеленые глаза, размер одежды XL, размер ноги 45, - говорится в описании одного из "ухажеров".

Разумеется, свидание для девушки будет не бесплатным. Цены на услуги у парней разнятся. Но в среднем за поход в кино женщине придется заплатить 2 тысячи рублей, за букет - 6 тысяч рублей, но можно получить скидку в 3 тысячи, если девушка сама закажет цветы. Ужин в ресторане обойдется в 2,5 тысячи рублей, также придется оплатить счет. Романтическая прогулка будет стоить 5 тысяч рублей, а фото на память для социальных сетей - от 5 до 10 тысяч рублей.