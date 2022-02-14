Скелет женщины в резиновых сапогах нашли в Ленобласти

Скелет женщины нашли в лесу под Петербургом. Фото: Артем КИЛЬКИН

На самым приятным образом закончилась лесная прогулка на снегоходе в Ленобласти для любителя активного отдыха. Катаясь, он наткнулся на истлевшие останки, торчавшие из-под снега. Мужчина сразу позвонил в полицию и на следующее утро привел следователей на место.

- 12 февраля в 22:45 поступило сообщение о нахождении в лесу, в пяти километрах от деревни Сюрье скелетированных останки человека. 13 февраля в ходе выезда оперативной группы обнаружен труп женщины без внешних признаков насильственной смерти, - сообщает источник «КП-Петербург».

Известно, что погибшая была одета в голубовато-сиреневые резиновые сапоги, черные штаны, синюю кофту и синюю куртку типа ветровки. Судя по тому, что волосы русые с проседью, женщина была среднего или старшего возраста. Сейчас останки направлены в морг для установления причины смерти. Личность погибшей устанавливается.