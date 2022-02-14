Житель Петербурга получил реальный срок за фиктивную постановку мигрантов на учет

Петербуржца отправили за решетку из-за троих прописанных мигрантов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Житель Красногвардейского района Петербурга получил реальный срок за фиктивную легализацию мигрантов. Трое зарегистрированных в его квартире граждан одной из среднеазиатских стран СНГ будут «стоить» восьми месяцев в колонии.

- Вину в совершении преступления подсудимый признал полностью. Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил наказание в виде восьми месяцев лишения свободы с испытательным сроком на один год, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Отметим, что обычно по данной статье срок бывает условным. При этом, решение суда еще не вступило в законную силу и может быть оспорено в течение 10 дней.