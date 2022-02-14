Студентка СПбГУ из США без вести пропала в Петербурге

Заявление о пропаже в Петербурге американской студентки СПбГУ передали в полицию Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге без вести пропала гражданка США, которая приехала в город, чтобы изучать русский язык. Девушка должна была учиться в Санкт-Петербургском государственном университете, однако в руководстве вуза уже неделю о ней ничего не слышали. Об этом 14 февраля 2022 года пишут "Невские новости".

- Девушка должна была учится в СПбГУ по дополнительной образовательной программе "Русский язык как иностранный. Основной курс". В Петербург она приехала 28 января, а 3 февраля лично заключила соответствующий договор по обучению, но после этого не появлялась, - пишет издание.

Сотрудники вуза много раз пытались связаться с девушкой начиная с 7 февраля. Однако американка до сих пор не вышла ни с кем из них на связь.

В связи с пропажей студентки, заместитель ректора университета по безопасности уже написал заявление в полицию.