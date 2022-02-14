Пансионат «Балтиец» в Петербурге перестал работать как омикрон-обсерватор

Обсерватор закрыли Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Обсерватор для контактных лиц с «омикроном» в пансионате «Балтиец» в Курортном районе Санкт-Петербурга прекратил свою работу. Об этом «КП-Петербург» в понедельник, 14 февраля, сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению.

По данным пресс-службы, на сегодняшний день нет категории контактных.

- Инкубационный период у омикрон-штамма COVID19 значительно меньше в сравнении с предыдущими вариантами вируса. В начале февраля Роспотребнадзор отменил самоизоляцию для контактировавших с зараженными. В связи с этим было принято решение, - утончили в ведомстве.

Также сообщается, что дальнейшая судьба по использованию помещения пансионата решается в данный момент.

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