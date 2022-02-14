Мужчина из Ленобласти заплатил 175 тысяч рублей шантажистке, чтобы та не слала его интимные фото жене

Мужчина из Ленобласти заплатил более 175 тысяч рублей шантажистке из-за интимных фото Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Житель Ленинградской области стал жертвой шантажа из-за того, что обменивался с незнакомкой интимными снимками. В полицию 9 февраля 2022 года обратился 22-летний житель деревни Горбунки Ломоносовского района, который рассказал, что ему пришлось отдать более 175 тысяч рублей шантажистке, чтобы та не высылала его пикантные фотографии жене и родителям.

- Ночью 9 февраля мужчина познакомился в мессенджере с девушкой, которая представилась Екатериной. Они начали общаться и спустя время собеседница прислала ему интимные фотографии и попросила мужчину прислать ей такие же в ответ. Тот согласился и отправил несколько снимков. После чего Екатерина стала шантажировать жертву - требовала выслать ей деньги, в замен обещала не отсылать фото жене и родителям мужчины, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Испуганный мужчина несколько раз перевел деньги на указанный счет. Однако девушка говорила, что ей мало и опубликовала на странице в соцсетях жены и мамы своей жертвы его пикантные фото.

В итоге мужчина перевел шантажистке 175,5 тысяч рублей, после чего удалил мессенджер и обратился в полицию.