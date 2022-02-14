В Петроградском районе глыба льда обрушилась на голову 34-летней прохожей

ЧП произошло около десяти часов вечера 11 февраля. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На Левашовском проспекте в Санкт-Петербурге на женщину упал кусок льда, пострадавшая получила черепно-мозговую травму, сотрясение и дефект барабанной перепонки. Об этом в понедельник, 14 февраля, «КП – Петербург» сообщили в правоохранительных органах.

- ЧП произошло около десяти часов вечера 11 февраля, - уточнили в правоохранительных органах. - 34-летнюю пострадавшую доставили в городскую больницу №26 днём 13 февраля. Врачи диагностировали у неё закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и посттравматический субтотальный дефект барабанной перепонки.

Женщина не запомнила точный адрес дома, рядом с которым на нее обрушился лёд. Медики оценили состояние пострадавшей как удовлетворительное и отпустили домой.

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