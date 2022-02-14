Медикам Петербурга продлят выплаты за работу с коронавирусными больными на 2022 год

Правительство Петербурга приняло решение продлить выплаты медикам, работающим с ковид-19, на весь период 2022 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге медикам, которые работают с коронавирусом, продлят выплаты на весь 2022 год. Такое решение 14 февраля 2022 года приняло правительство города. Дополнительные средства медикам города выплачивают за работу в "красной" зоне, а также в случае, если кто-то заболеет, получит инвалидность или умрет от коронавируса, заразившись на работе.

- Мы в Петербурге с огромным уважением и благодарностью относимся к врачам. В период пандемии выстроили систему финансовой поддержки, которая сегодня по масштабам выплат не имеет аналогов в стране, - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Также градоначальник отметил, что Северная столица единственный город в стране, который оказывает медикам такую финансовую поддержку.

Кроме того, Беглов поручил выплатить до 17 февраля деньги всем медикам, которые не получили выплаты в декабре. Также по этому инциденту будут проведены проверки.

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