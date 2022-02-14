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Общество14 февраля 2022 14:27

Приюты для животных Петербурга поддержат субсидиями из городского бюджета

Город готов выделить 4,3 миллиона рублей
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Приюты для животных поддержат субсидиями из бюджета Петербурга

Приюты для животных поддержат субсидиями из бюджета Петербурга

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге правительство города приняло решение поддержать приюты для животных. Организациям, помогающим бездомным собакам и кошкам выделят субсидии из городского бюджета. Такое постановление 14 февраля 2022 года подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

- Получить субсидии смогут некоммерческие организации, которые зарегистрированы как юрлицо в России и помогают бездомным животным в приютах, - рассказали в Смольном.

Деньги будут выделяться только тем организациям, у которых есть здания или помещения для содержания и ухода за животными. Субсидиями можно будет возместить траты на отопление, электроэнергию, газ, а также другие коммунальные расходы.

Отмечается, что в 2022 году на это будет выделено порядка 4,3 миллионов рублей.