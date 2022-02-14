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Здоровье14 февраля 2022 14:36

Задержанные коронавирусные выплаты за декабрь медики Петербурга получат до 17 февраля

Такое распоряжение дал губернатор Александр Беглов
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Беглов получил выдать медикам коронавирусные выплаты за декабрь до 17 февраля

Беглов получил выдать медикам коронавирусные выплаты за декабрь до 17 февраля

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Медики Санкт-Петербурга, которые не получили коронавирусные выплаты за декабрь 2021 года, смогут получить свои деньги до 17 февраля 2022 года. Об этом 14 февраля сообщили в Смольном. Информация о том, что врачам задерживают финансовую поддержку дошла до губернатора Александра Беглова, который поручил как можно скорее разобраться с этой проблемой.

- Допущенную задержку выплат за декабрь 2021 года губернатор назвал недопустимой и поручил провести служебную проверку в отношении руководителей комитетов по здравоохранению и социальной политике, которые допустили несвоевременную выплату медикам за декабрь 2021 года, - прокомментировали ситуацию в Смольном.

После того, как будет проведена проверка, ответственные за задержку могут получить дисциплинарное наказание.

Кроме того, в 2022 году выплаты медикам за работу с коронавирусными больными будут продлены.

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