Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 февраля 2022 15:35

В Санкт-Петербурге введут электронные рецепты для льготников

В Смольном ускоряют подготовку к введению ноу-хау
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Санкт-Петербурге появятся электронные рецепты.

В Санкт-Петербурге появятся электронные рецепты.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге введут электронные рецепты для льготных категорий граждан. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов во время выступления на «Радио России». По его словам, ввести ноу-хау поручил президент Владимир Путин. Во время роста заболеваемости коронавирусом электронный рецепт поможет избежать лишнего контакта с лечащим врачом и другими больными в поликлиниках.

- Подготовка в введении таких рецептов усилена. Ближайшая задача – обеспечить ими всех, кому полагаются льготные лекарства, - отметил губернатор, его слова цитирую в пресс-службе Смольного.

Как говорит градоначальник, переход на новую систему произойдет в ближайшее время. Пока уточнить даты не смогли и в пресс-службе комитета по здравоохранению.

- Всю информацию об электронных рецептах мы дадим завтра-послезавтра. Речь исключительно о льготных категориях граждан, - рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе комздрава.