В Санкт-Петербурге введут электронные рецепты для льготников

В Санкт-Петербурге появятся электронные рецепты. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге введут электронные рецепты для льготных категорий граждан. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов во время выступления на «Радио России». По его словам, ввести ноу-хау поручил президент Владимир Путин. Во время роста заболеваемости коронавирусом электронный рецепт поможет избежать лишнего контакта с лечащим врачом и другими больными в поликлиниках.

- Подготовка в введении таких рецептов усилена. Ближайшая задача – обеспечить ими всех, кому полагаются льготные лекарства, - отметил губернатор, его слова цитирую в пресс-службе Смольного.

Как говорит градоначальник, переход на новую систему произойдет в ближайшее время. Пока уточнить даты не смогли и в пресс-службе комитета по здравоохранению.

- Всю информацию об электронных рецептах мы дадим завтра-послезавтра. Речь исключительно о льготных категориях граждан, - рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе комздрава.