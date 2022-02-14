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Здоровье14 февраля 2022 15:50

Беглов заявил о сдерживании вертикального роста заболеваемости ковидом в Петербурге

В городе постепенно разгружают поликлиники
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге удалось сдержать вертикальный рост заболеваемости коронавирусом.

В Петербурге удалось сдержать вертикальный рост заболеваемости коронавирусом.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о том, что в городе удалось сдержать вертикальный рост заболеваемости коронавирусом. Напомним, после недели рекордов по числу заражений за сутки в Северной столице наконец-то снизился показатель госпитализаций – за минувший день в стационары попали почти 500 человек. По словам губернатора, постепенно сходит на нет и загруженность в поликлиниках.

- Эпидситуация в Петербурге остается напряженной, но контролируемой. После введения дистанционного открытия и закрытия больничных листов во многих поликлиниках заметно сократилось время ожидания на приеме к врачу, - цитируют Александра Беглова в пресс-службе Смольного.

Добавим, что в городе развернуто 10 тысяч ковидных коек. Их число пока не планируют увеличивать. Одной из ближайших задач власти Петербурга называют введение электронных рецептов для льготников.

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