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Общество14 февраля 2022 16:34

Беглов прокомментировал возбуждение 19 «коммунальных» уголовных дел в Петербурге

Губернатор заявил, что город должен напрямую управлять уборкой улиц, чтобы не допустить беспредела
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Беглов подробно прокомментировал масштабные обыски у коммунальщиков в Петербурге.

Беглов подробно прокомментировал масштабные обыски у коммунальщиков в Петербурге.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Александр Беглов обстоятельно прокомментировал последние новости о возбуждении 19 уголовных дел в отношении коммунальных служб в Петербурге. Напомним, обыски в ЖСК в разных районах начались по поручению градоначальника. На бумаге коммунальщики получили огромные деньги и работали, на деле – бездействовали. В своем радиообращении Александр Беглов подчеркнул, что такого беспредела не будет, если власти города будут сами управлять уборкой снега и наледи на улицах.

- Этим надо заниматься без «мертвых душ», липовых подрядчиков и фальшивых контрактов. То же самое относится к уборке мусора. И другим важнейшим отраслям. Мы этого добьемся (управлением структурами города – Прим.Ред.), - цитируют губернатора в пресс-службе Смольного.

Добавим, что в Петербурге уже арестовали одного фигуранта указанных 19 уголовных дел, еще одному коммунальщику повезло больше – женщине избрали запрет определенных действий.

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