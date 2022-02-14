Беглов прокомментировал возбуждение 19 «коммунальных» уголовных дел в Петербурге

Беглов подробно прокомментировал масштабные обыски у коммунальщиков в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Александр Беглов обстоятельно прокомментировал последние новости о возбуждении 19 уголовных дел в отношении коммунальных служб в Петербурге. Напомним, обыски в ЖСК в разных районах начались по поручению градоначальника. На бумаге коммунальщики получили огромные деньги и работали, на деле – бездействовали. В своем радиообращении Александр Беглов подчеркнул, что такого беспредела не будет, если власти города будут сами управлять уборкой снега и наледи на улицах.

- Этим надо заниматься без «мертвых душ», липовых подрядчиков и фальшивых контрактов. То же самое относится к уборке мусора. И другим важнейшим отраслям. Мы этого добьемся (управлением структурами города – Прим.Ред.), - цитируют губернатора в пресс-службе Смольного.

Добавим, что в Петербурге уже арестовали одного фигуранта указанных 19 уголовных дел, еще одному коммунальщику повезло больше – женщине избрали запрет определенных действий.

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