Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 февраля 2022 17:08

Известная порноактриса раздала «валентинки» прохожим в центре Санкт-Петербурга

28-летняя петербурженка Полина вызвала оторопь у некоторых горожан
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Порноактриса удивила петербуржцев своим перформансом на День святого Валентина. Фото: t.me/smmrus

Порноактриса удивила петербуржцев своим перформансом на День святого Валентина. Фото: t.me/smmrus

Порноактриса Luxury Girl вышла в центре Санкт-Петербурга для того, чтобы дарить прохожим парочкам любовные подарки, как и полагается в День святого Валентина. Фотографии с известной петербурженкой Полиной начали появляться в соцсетях. Оказалось, что девушка дарит «валентинки» незнакомцам в рамках рекламного союза с одним из магазинов секс-игрушек.

- Если у вас есть вторые половинки, обязательно берите их с собой и погуляйте по центру Санкт-Петербурга. Возможно, мы встретимся и классно проведем вместе время, - анонсировала свою прогулку Полина в своем Instagram-аккаунте.

Среди подарков для влюбленных были презервативы, лубриканты и, откровенные настольные игры и, собственно, секс-игрушки. Полина дарила утешительные призы и для одиночек.

Захватывающую историю взлета порнозвезды Luxury Girl читайте в нашем большом материале по ссылке.