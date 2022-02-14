Семибалльные пробки сковали движение транспорта в Петербурге в День святого Валентина

В Петербурге 7-балльные пробки сковали движение транспорта вечером 14 февраля. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

7-балльные пробки сковали движение транспорта в Петербурге вечером в понедельник, 14 февраля. Водители пишут в соцсетях, что такой плотности в городе не было давненько – возможно, повлияли снегопады и праздничная лихорадка в честь Дня святого Валентина. Сервис «Яндекс.Пробки» отмечает, что загруженность дорог в понедельник соответствует обычному уровню.

- Плотнее всего сегодня было на Витебском проспекте по направлению из центра (8 баллов), проспекте Стачек из центра (8 баллов), Пискаревском проспекте из центра (8 баллов), - отметили аналитики.

К слову, больше всего времени в День всех влюбленных водители потеряли в пробке на внешней стороне КАД, от Московского шоссе до виадука над ж/д дорогой. Затор растянулся на 6,4 километра, он продлился почти три часа.