СК проводит проверку по факту падения глыбы льда на пенсионерку в центре Петербурга

СК организовал доследственную проверку после того. как на пенсионерку рухнула глыба льда на Садовой улице в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

СК объявил о начале доследственной проверки по факту падения глыбы льда на пенсионерку в центре Петербурга. Напомним, наледь рухнула на 70-летнюю женщину с крыши дома №24\1 на Садовой улице. К бабушке оперативно подбежали очевидцы, которые отвели ее в сторону и вызвали «скорую». В итоге пенсионерку увезли в Мариинскую больницу. В пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу сообщили, что здоровью женщины ничто не угрожает, ее лечат медики

- По факту падения фрагмента наледи на местную жительницу проводится доследственная проверка. Сотрудники СК выясняют все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, - отметили в ГСУ СК РФ по Петербургу.

Не исключено, что коммунальщики получат очередное уголовное дело по итогам этой проверки. Добавим, что сейчас СК расследует 19 «уголовок» по поводу плохой уборки снега со стороны ряда ЖКС.

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