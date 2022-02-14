Владельцы отданных под снос гаражей на Васильевском острове жалуются на воров

Воры начали ходить в гаражный кооператив, отданный под снос на Васильевском острове. Фото: vk.com/vonews

В Петербурге владельцы гаражей в кооперативе «Маяк», отданном под снос из-за строительства школы, начали жаловаться на нашествие воришек. Напомним, ранее три сотни собственников вышли на протест против демонтажа «коробок». Люди требовали хотя бы отсрочить снос гаражей, но в Смольном парировали – всех заранее предупреждали, пенять не на что. И вот, демонтаж начался. Но некоторые собственники, не успевшие освободить территорию, столкнулись с мародерами.

- Накануне, 13 февраля, в полицию поступили две жалобы, – рассказал источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах. – Один из заявителей сообщил о том, что во время сноса гаражей в кооператив пришло много цыган, которые начали красть вещи владельцев. Второй заявитель к кооперативу отношения не имеет, просто проживает неподалеку и жалуется на слишком шумные работы по демонтажу.

Добавим, что в администрации Василеостровского района утверждают, что собственников кооператива уведомили об окончании аренды на землю еще в далеком июле 2020 года, так что жалобы на резкий демонтаж «не прокатят».