В Ленобласти мужчина зарезал двух собутыльников во время ссоры

В Выборгском районе Ленобласти задержали подозреваемого в двойном убийстве. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленобласти задержали мужчину по подозрению в убийстве двух собутыльников. Тела молодых людей обнаружили 14 февраля в квартире дома на Ленинградском шоссе в Каменногорске. Следователи и криминалисты установили, что парня и девушку жестоко зарезали. По факту происшествия возбудили уголовное дело. Специалисты быстро выяснили, что пара распивала спиртные напитки со знакомым 43-летним мужчиной. Его нашли все в том же Выборгском районе.

- В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения в СИЗО, - отметили в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти.

Добавим, что расследование двойного убийства продолжается, сотрудники СК выясняют все обстоятельства громкого застолья. Мужчине грозит от 8 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение в колонию.