Комздрав Петербурга заявил о стабилизации системы здравоохранения после очередной ковидной волны

Нагрузка на систему здравоохранения Петербурга стабилизировалась. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Нагрузка на систему здравоохранения в Санкт-Петербурге стабилизировалась, а число госпитализаций с ковидом уменьшилось. Об этом написал в субботу, 19 февраля, председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец на своей странице «ВКонтакте».

- Уровень нагрузки на систему здравоохранения города стабилизировался. Под меднаблюдением сейчас находятся около 240 тысяч человек, из которых более 232 тысяч – на амбулаторном лечении, - отметил Дмитрий Лисовец.

К тому же, уровень госпитализаций за неделю по сравнению с предыдущей стал меньше примерно на 15 процентов. В городе свободно более 20 процентов ковидных коек.

С понедельника, 21 февраля, в поликлиниках возобновится прием врачей-специалистов и диспансеризация.

По словам Лисовца, улучшается ситуация и с детской заболеваемостью коронавирусом: количество заболевающих COVID-19 детей почти в три раза меньше, чем выздоравливающих. В больницах с ковидом сейчас лежат 311 девочек и мальчиков.