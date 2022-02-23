В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за плохой погоды 24 февраля

"Желтый" уровень опасности объявлен в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Северной столице объявили «желтый» уровень опасности из-за плохой погоды. В четверг, 24 февраля, в Петербург придет сильный ветер. Об этом в среду, 23 февраля, сообщили в Смольном.

- С 12 часов 24 февраля до 00 часов 25 февраля в Санкт-Петербурге объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Порывы достигнуть до 18 м/с, - рассказали в правительстве.

В городской администрации всех просят быть осторожными: водителям по возможности не пользоваться автомобилями, пешеходам смотреть по сторонам.