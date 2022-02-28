В метрополитене прокомментировали обрушение штукатурки с потолка в переходе у «Выборгской»

В подземном переходе осыпалась штукатурка. Фото: vk.com/spb_today

В петербургском метрополитене прокомментировали ЧП с частичным обрушением штукатурки с потолка подземного перехода у станции метро «Выборгская». Инцидент произошел утром 28 февраля в длинном тоннеле, ведущем под Лесным проспектом и железнодорожными путями к Чугунной улице.

- Это не наш переход, а часть улично-дорожной сети. Предварительно, им заведует «Мостотрест», - рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе подземки.

В самом «Мостотресте» корреспонденту «Комсомолки» сообщили, что в курсе ситуации, но принадлежность перехода сейчас устанавливают специалисты.

- Вероятно наш, уточняем, - отметили в пресс-службе и пообещали дать информацию позднее.

По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.