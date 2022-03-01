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Общество1 марта 2022 12:00

Путин заявил о возможности решить вопрос с аварийном жильем в Петербурге

Об этом было сказано на встрече с губернатором Бегловым
Анатолий ПЕТРОВСКИЙ
Вопрос с аварийным жильем можно решить окончательно.

Вопрос с аварийным жильем можно решить окончательно.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Петербурга Александром Бегловым. На ней, в частности, был поднят вопрос аварийного жилья, которого много в исторической части города. Сейчас, по словам главы страны, есть шанс решить эту проблему.

- Сейчас вопрос с аварийным жильем в городе в таком состоянии, что его можно решить окончательно и прийти к позитивным результатам, - заявил Путин.

Кроме того, на встрече были подняты моменты с уровнем безработицы, доходами населения, объемом валового регионального продукта, строительства жилья и других аспектах общественно-экономического развития Северной столицы.