Тепло и солнечно: лето придет в Петербург на один день

В Петербурге будет тепло и ясно. Фото: Олег ЗОЛОТО

Теплая и солнечная, то есть, по-настоящему летняя погода ждет жителей и гостей Петербурга в наступивший понедельник. Согласно прогнозам, днем столбик термометра преодолеет 20-градусную отметку. Дождей не будет.

- Сегодня Северная столица окажется под влиянием гребня антициклона. Температура воздуха составит +19…+21, по области +17…+22 градуса. Ветер северо-западный умеренный, с переходом на юго-восточный, - сообщает в своем телеграм-канале метеоролог Михаил Леус.

Отсутствие облаков на небе поможет солнечным лучам сильнее прогревать воздух. И если все пойдет по плану, то нынешний день может стать самым теплым в Петербурге с начала года.

До этого самым жарким было 7 мая с показателем в +19,2 градуса. 3-8 м/с.

Атмосферное давление 30 мая будет около нормы.

Увы, но надолго лето не задержится и уже во вторник будет всего б17 с дождями.

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