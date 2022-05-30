«Ладу» разорвало о столб на объездной дороге у Тосно

"Лада" разбилась под Тосно. Фото: vk.com/spb_today

Один человек стал жертвой страшной дорожной аварии в Тосненском районе Ленобласти. По словам очевидцев, в районе объездной дороги об опоры путепровода разбилась «Лада Приора». От машины практически ничего не осталось.

- Два километра не доезжая конца Тосненской объездной дороги в сторону Петербурга. В «Приоре» один погибший, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Судя по опубликованным фото, сначала автомобиль зацепил опору фонарного столба на правой обочине, а потом, по прямой, влетел в ограждение и далее «намотался» на опоры путепровода.

На месте ДТП работает наряд дорожно-патрульной службы, точные обстоятельства и причины жуткой аварии устанавливаются.

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