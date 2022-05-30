30 мая может стать самым жарким днем в Петербурге с начала года

Тучи надолго Петербург не оставят. Но краткое тепло все же будет. Фото: Артем КИЛЬКИН

Наступивший понедельник не только порадует петербуржцев солнцем и теплом, но также может стать самым «жарким» днем с начала года. Метеопрогноз обещает до +=21 градуса, а таких показаний в Северной столице не видели с прошлого лета.

- Сегодня в регионе обойдется без дождей, что поможет солнечным лучам активнее прогревать воздушные массы. Температура воздуха составит +19…+21 градусов. С такими значениями понедельник может стать самым теплым днем с начала года, - пишет в соцсетях метеоролог Михаил Леус.

Пока что статус самого теплого удерживает 7 мая, когда термометры показали +19,2. Но после этого, увы, вместо дальнейшего потепления город на Неве накрыла волна дождей и холода.

Не продержится рекордное тепло долго и сейчас. Уже во вторник прогноз дает не выше +17 и снова с дождями.

Подписывайтесь на наши Telegram, Вконтакте и Одноклассники, там самая оперативная информация.