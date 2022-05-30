Три ДТП собрали 6-километровую пробку на внутренней стороне КАД

ДТП собрали пробку внутри КАД. Фото: "Яндекс.Карты".

Серьезная пробка образовалась на внутренней части петербургской Кольцевой дороги. В понедельник, в утренний час пик, в районе Кудрово произошло сразу три отдельных ДТП, которые сильно осложнили движение.

- ДТП, левый ряд, - сообщают в отметках на «Яндекс.Картах» вставшие в пробку водители.

Эта авария произошла у Новосаратовки, пред развязкой с Октябрьской набережной. После нее движение свободное. А начинается шестикилометровый затор от путепровода на Ленинградской улице в Кудрово. Сразу за ним в правом ряду столкнулись машины.

Водители, которые пытаются объехать затор через город, встают в другую пробку, на Народной улице. Она традиционно стоит до Володарского моста.

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