Собчак сравнила двор на Басейной улице в Петербурге с началом триллера

Двор на Бассейной поразил Ксению Собчак. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Телеведущую и блогера Ксению Собчак до глубины души поразил один из дворов ее родного Петербурга. В своем телеграм-канале «Кровавая барыня» опубликовала видео скромной «хрущевки» на Бассейной улице, один из подъездов которой украшает оригинальное творчество местных жителей.

- Сначала хотела пошутить про дом повышенной державности, но на видео столько всего, это больше похоже на начало какого-то триллера, - написала Собчак в телеграме.

Ведущей сразу же захотелось найти все «пасхалки» (отсылки к другим фильмам или событиям в триллере), чтобы потом одна из них помогла спастись.

Больше всего Ксению Анатольевну поразила входная композиция, состоящая из двуглавого орла, соседствующего с гербом СССР. А над козырьком развеваются флаги России и Петербурга.

Картину завершают цветник, мягкие игрушки и «зловещая красная мельница».

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