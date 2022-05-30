В Петербурге осудили Пушкина

Александр Сергеевич себе такого не позволял. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Однофамилец Александра Сергеевича Пушкина попал под суд в Петербурге. Как и у великого поэта, конфликт произошел из-за жены. Но, если, писатель стрелялся с Дантесом по причине покушения на честь супруги, то современный житель города на Неве сам угрожал своей любимой.

- Вечером 3 февраля 2022 года, будучи в алкогольном опьянении, в ходе бытового конфликта с бывшей супругой, взял в руки металлический предмет и замахнулся им в сторону головы женщины, - сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Потом мужчина швырнул увесистую железку в бывшую жену, но промахнулся. А затем схватил за руки и начал дергать.

Потерпевшая пожаловалась на угрозу жизни. Сам Пушкин вину не признал, но суд дал ему 260 часов обязательных работ.

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