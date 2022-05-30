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Общество30 мая 2022 8:04

Испытания теплосетей пройдут в 11 районах Петербурга

О работах на наступившей неделе предупреждает ГУП «ТЭК СПб»
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
В 11 районах Петербурга проверят трубы.

В 11 районах Петербурга проверят трубы.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Очередные испытания коммуникаций пройдут в Петербурге. На наступившей неделе повышенное давление в трубы дадут по адресам 11 районов города. Об этом жителей Северной столицы предупреждают в ГУП «ТЭК СПб».

- В период с 30 мая по 3 июня ТЭК проведет 48 испытаний в Выборгском, Московском, Красногвардейском, Калининском, Кировском, Колпинском, Невском, Приморском, Пушкинском, Фрунзенском и Центральном районах, - сообщает пресс-служба предприятия.

Для выявления слабых мест давление в тепломагистралях повысят на четверть, а вот температуру самой воды снизят до 40 градусов во избежание ожогов при прорывах.

Тем не менее, жителей города очень просят обходить стороной места парения и вытекания вода, сообщая о них по номерам: 112; 004; 8 (812) 601-93-93.

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